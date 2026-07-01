Росія прицільно вдарила відразу по кількох АЗС в одній з областей: є загибла та поранені

Атака на АЗС.

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Вночі проти 1 липня росіяни атакували одразу кілька АЗС у Дніпропетровській області. Удари забрали життя однієї жінки. Є поранені.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

«Ворог упродовж ночі атакував п’ять АЗС області. Всюди пошкоджене обладнання. Зайнялися пожежі», — наголосив чиновник.

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За словами керівника ОВА, загинула одна 43-річна жінка. Крім того, троє травмованих. Одну вагітну 35-річну потерпілу шпиталізували. Ще двоє жінок після надання медичної допомоги лікуються амбулаторно.

Загалом протягом доби російська армія понад 20 разів атакувала три райони безпілотниками та артилерією. Під ударом були Дніпро, Петриківська та Слобожанська громади.

Нагадаємо, останнім часом Росія масовано атакує прифронтові АЗС. Для цього вони застосовують безпілотники «Шахед» та інші дрони крилатого та роторного типу. Радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов наголосив, що наразі найчастіше під ударами перебувають автозаправні станції у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях.

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