Росія "пускає" в хід "Орешнік": майор ЗСУ розкрив справжню ціль Путіна

Ракета "Орешнік"

Росія розпочала нову хвилю інформаційно-психологічних операцій, погрожуючи повторним застосуванням балістичної ракети «Орешнік». Проте за гучними заявами Москви криється не військова стратегія, а спроба приховати власні невдачі та натиснути на західних партнерів України.

Таку думку в ефірі «24 Каналу» висловив майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук.

Військовий закликав українців не піддаватися паніці. За його словами, використання «Орешніка» в неядерному виконанні не дає Росії жодної реальної переваги на полі бою.

Експерт пояснив, що у попередніх випадках ворог запускав фактично носій без бойової частини. Руйнівний ефект досягався виключно завдяки кінетичній енергії падіння важкого металевого предмета на величезній швидкості, а не через вибух.

«Вони використовують її як болванку — як демонстрацію сили. Це великий шмат металу, який падає з неба і створює ефект за рахунок кінетики, а не за рахунок бойового заряду», — зазначив Ткачук.

З економічної точки зору такі удари є абсурдними, адже звичайні крилаті ракети коштують дешевше і завдають значно більших руйнувань. Це підтверджує тезу, що головна мета пусків — психологічний терор.

Чому Росія не переходить «червоні лінії»

Майор ЗСУ підкреслив, що перетворити «Орешнік» на ефективну зброю Москва може лише одним шляхом — оснастивши його ядерною боєголовкою. Однак на цей крок Кремль не готовий, оскільки це означало б початок глобальної ядерної війни.

«Використати її як бойову ракету Росія не може, бо це означало б ядерний удар. На це вони не підуть», — упевнений експерт.

Тому всі погрози залишаються на рівні демонстрації можливостей, а не реальної підготовки до тактичного ядерного удару.

Ткачук наголосив, що справжнім адресатом цього «ракетного шоу» є не Київ, а західні столиці. Демонструючи можливості «Орешніка», Путін намагається натякнути Європі на вразливість їхніх міст.

«Вони показують: дивіться, у нас є ракета, яка долетить до Лісабона чи Лондона. Тому будьте обережні», — пояснив логіку Кремля військовий.

Крах енергетичного терору

Повернення до теми «диво-зброї» також свідчить про провал попередніх стратегій Росії. Масовані атаки на українську енергетику не зламали суспільство і не змусили українців вимагати капітуляції. Навпаки, згідно із соціологічними даними, рівень ненависті до ворога та готовності до спротиву лише зріс.

«Вони не досягли тих результатів, яких хотіли своїм енерготерором. Вони озлоблюють українців», — підсумував Ткачук.

Нагадаємо, 12 лютого в Україні двічі оголошували масштабну повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Повітряні сили попереджали про підвищену небезпеку, що спричинило напругу в різних регіонах країни.

У моніторингових каналах з’являлася інформація про ймовірний пуск ракети з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області РФ.

Згодом керівник Центру протидії дезінформації РНБО Олександр Коваленко повідомив, що пуски були імітаційними. За його словами, йдеться про тренування або спробу психологічного тиску з боку Росії.