Росія робить ставку на війну в Ірані: Зеленський розкрив головний план Путіна

Основним розрахунком Кремля наразі є ескалація та затягування конфлікту на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, посилаючись на доповідь керівника Головного управління розвідки (ГУР) Олега Іващенка.

За словами президента, Москва планує скористатися можливою тривалою військовою операцією США в регіоні, щоб відвернути увагу світу від війни в Україні.

Геополітична стратегія Кремля

Згідно з даними розвідки, стратегія РФ полягає в максимальному послабленні міжнародного тиску.

«Фактично саме це зараз є основним розрахунком Росії — посилити ризики тривалої війни на Близькому Сході та в регіоні затоки, щоб максимально послабити тиск світу на Росію за війну проти України, вийти з-під санкцій партнерів та здобути додаткові ресурси завдяки коливанням цін на нафту й газ. Є дані щодо намірів росіян говорити про повне скасування санкцій щодо енергетики», — підкреслив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що Україна вже визначає заходи протидії цим планам і готує відповідне інформування міжнародних партнерів. Водночас ГУР отримало доручення активізувати роботу щодо моніторингу та обмеження російського воєнного виробництва.

Приховані цифри втрат росіян

Як повідомив президент, важливим блоком доповіді розвідки стали здобуті внутрішні документи РФ щодо оцінки їхніх втрат на фронті. Згідно з закритими офіційними звітами агресора, безповоротні втрати російської армії становлять 1 мільйон 315 тисяч осіб (убитими та тяжкопораненими).

Зміна структури втрат ворога:

62% — частка вбитих;

38% — частка поранених.

За словами Зеленського, українська сторона має підстави вважати, що навіть ці внутрішні показники агресора є заниженими. Крім того, ГУР представило оновлені дані щодо поглиблення військової співпраці між Росією і Північною Кореєю.

