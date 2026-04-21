Росія розбомбила центр селища на Запоріжжі: що відомо про наслідки (фото)

Наслідки авіаудару по Новомиколаївці / © ДСНС

Ввечері вівторка, 21 квітня, російська армія масовано атакувала з повітря мирне українське селище Новомиколаївка Запорізького району, спричинивши масштабні руйнування в центрі населеного пункту. Внаслідок цих жорстоких ударів семеро місцевих жителів дістали поранення різного ступеня тяжкості та наразі перебувають під наглядом медиків.

Деталі рятувальної операції та попередні наслідки ворожої атаки оприлюднила пресслужба ДСНС.

По селищу Новомиколаївка завдали 6 авіаударів / © ДСНС

Росія вдарила по Новомиколаївці — які наслідки

Ворожі авіабомби завдали серйозної шкоди інфраструктурі Новомиколаївки. Частково зруйновано місцевий Будинок культури, будівлю селищної ради та гуртожиток.

Крім того, пряме влучання повністю знищило один із продуктових магазинів, після чого там спалахнула масштабна пожежа. Співробітники ДСНС оперативно прибули на місце події та успішно ліквідували вогонь на площі 100 квадратних метрів. Потужна вибухова хвиля і розлітання уламків також пошкодили приватні житлові будинки, розташовані поруч з епіцентрами вибухів. Наразі надзвичайники вже завершили обстеження ураженої території.

Що відомо про постраждалих через удар по Новомиколаївці

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров зазначив, що по селищу було завдано загалом шістьох ударів. Травм різного ступеня тяжкості зазнали троє жінок і четверо чоловіків, усім їм зараз надається необхідна медична допомога.

Коментуючи вечірню атаку, керівник області підкреслив, що кожен подібний удар по цивільних об’єктах є свідомим вибором Росії, яка діє як країна-терорист і для якої людське життя не має жодної цінності.

Нагадаємо, 21 квітня РФ завдала подвійного удару по центру Харкова. Цього разу під прицілом ворога опинився Київський район міста, зафіксовано «приліт» по підприємству.