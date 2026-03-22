Росія розпочала новий масштабний наступ на Донеччині: оцінка від ISW

Російські війська, ймовірно, перейшли до активної фази очікуваного весняно-літнього наступу 2026 року. Основні зусилля зосередили на прориві так званого «фортечного поясу» України в Донецькій області.

Про це пише ISW.

Що відомо про підготовку РФ до нового наступу

За даними українських військових, противник значно активізував бойові дії на Лиманському напрямку. Основна мета — просування у бік Слов’янська з північного сходу, що може створити умови для подальшого наступу також зі сходу та південного сходу.

Як повідомили у 3-му армійському корпусі та Об’єднаному оперативному угрупованні сил, 19 березня російські підрозділи здійснили масштабний механізований штурм чисельністю до батальйону. У наступі брали участь сили 1-ї гвардійської танкової армії та 20-ї загальновійськової армії РФ.

Окупанти діяли одразу на семи напрямках, залучивши понад 500 піхотинців, десятки одиниць бронетехніки, а також більш як 100 одиниць легкої мобільної техніки — мотоциклів, баггі та всюдиходів. Такий масштаб атаки суттєво перевищує інтенсивність більшості попередніх наступів РФ за останні місяці.

Українські військові зазначають, що Лиман є ключовим опорним пунктом на шляху до Слов’янська. У разі його втрати ворог може використати місто як плацдарм для подальшого наступу також на Краматорськ.

Російські сили також змінюють тактику: замість класичних механізованих колон вони дедалі частіше застосовують розосереджені атаки з різних напрямків. Це дозволяє їм ускладнювати роботу української оборони, зокрема систем безпілотного спостереження.

Крім того, зафіксовано зростання кількості авіаударів і атак дронами. Росія активно використовує керовані авіабомби, ударні безпілотники та барражуючі боєприпаси, намагаючись знищити логістику та оборонні можливості українських сил перед наземними операціями.

Водночас противник готує підґрунтя для наступу і з півдня — на Краматорському та Костянтинівському напрямках. За словами підполковника ЗСУ Дмитра Запорожця, російські війська посилюють штурми, перекидають особовий склад, техніку та нарощують інтенсивність артилерійських і авіаційних ударів.

Особливу активність ворог проявляє в районі Часового Яру, звідки збільшує кількість ударів дронами по українських позиціях і логістичних маршрутах.

«Російські війська посилюють наземні штурми та удари, а переміщення важкої техніки та військ до лінії фронту, ймовірно, спрямоване на створення умов для весняно-літнього наступу 2026 року та розширення наземних операцій з півдня від фортечного поясу», — наголошують аналітики.

З метою підготовки до наступу армія РФ, продовжують у матеріалі, проводить кампанію повітряного перехоплення на південному краї «поясу фортець», завдаючи ударів по основних українських наземних лініях зв’язку в цьому районі та населених пунктах у безпосередній близькості від Краматорська.

Ситуація на фронті — останні новини

Російські війська захопили село Платонівка у Бахмутському районі Донецької області. Окупанти також просунулися поблизу Різниківки на Бахмутському напрямку. Зафіксовано просування ворога в районі Закітного у Краматорському районі, зокрема в межах населеного пункту. На цих напрямках тривають активні бойові дії, ситуація залишається складною. Українське командування попереджає, що РФ готується до тривалої війни та планує масштабне поповнення армії.

Контратаки ЗСУ на Запорізькому напрямку дозволили стабілізувати ситуацію на фронті та уповільнити просування російських військ. Українські сили ліквідували плацдарми РФ біля річки Гайчур і вирівняли лінію бойового зіткнення, що знизило темпи наступу ворога на 1–2 місяці. Попри це, російське командування може змінити напрямок атак і зосередити зусилля на районі Оріхова та прилеглих населених пунктах.