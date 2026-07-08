Удар по НПЗ у РФ

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ЗСУ уразили два нафтопереробні заводи, шість танкерів, аеродром «Борисоглебск» та мости окупаційної армії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Атаки на НПЗ у РФ

За даними Генштабу, вночі 8 липня підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод. Після атаки на території підприємства спалахнула пожежа.

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«Саратовський НПЗ входить до структури компанії „Роснефть“ і є одним із ключових нафтопереробних підприємств Поволжя. Його проєктна потужність — близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод випускає бензин, дизельне та авіаційне пальне, які використовуються, зокрема, для забезпечення військової логістики держави-агресора», — пояснили у командуванні.

Також атакували нафтопереробний завод «ТАІФ-НК» у Нижньокамську у Татарстані. На території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу. Цей завод є одним із найбільших нафтопереробних комплексів Росії, до складу якого входять власне НПЗ, завод бензинів та комплекс глибокої переробки важких залишків.

Проєктна потужність підприємства з переробки нафти становить понад 7 млн тонн на рік, а з урахуванням усіх видів сировини комплексна потужність перевищує 8 млн тонн. Продукція заводу — дизпальне, бензини, авіапальне та інші нафтопродукти, задіяні у забезпеченні економіки й військової логістики рф.

Тіньовий флот Росії перетворюється у потопаючий

Україна також уразила шість танкерів тіньового флоту, з яких один перебував у Чорному морі, та п’ять — в Азовському. Судна були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України.

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Аеродром та мости

Окрім того, уражено аеродром «Борисоглебськ» у Воронезькій області Росії. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Напередодні Сили оборони України атакували автомобільні мости у районах Уразового та Шелаєвого Бєлгородської області рф. Ці переправи використовуються для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.

Нагадаємо, що птахи «Мадяра» атакували 9 танкерів РФ всього за одну ніч.

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