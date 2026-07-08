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Росія «розривається» від вибухів та палає: ЗСУ ударили по НПЗ, аеродрому та мостах — деталі
Україна уразила важливі стратегічні об’єкти на території Росії та біля берегів Криму.
ЗСУ уразили два нафтопереробні заводи, шість танкерів, аеродром «Борисоглебск» та мости окупаційної армії.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Атаки на НПЗ у РФ
За даними Генштабу, вночі 8 липня підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод. Після атаки на території підприємства спалахнула пожежа.
«Саратовський НПЗ входить до структури компанії „Роснефть“ і є одним із ключових нафтопереробних підприємств Поволжя. Його проєктна потужність — близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод випускає бензин, дизельне та авіаційне пальне, які використовуються, зокрема, для забезпечення військової логістики держави-агресора», — пояснили у командуванні.
Також атакували нафтопереробний завод «ТАІФ-НК» у Нижньокамську у Татарстані. На території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу. Цей завод є одним із найбільших нафтопереробних комплексів Росії, до складу якого входять власне НПЗ, завод бензинів та комплекс глибокої переробки важких залишків.
Проєктна потужність підприємства з переробки нафти становить понад 7 млн тонн на рік, а з урахуванням усіх видів сировини комплексна потужність перевищує 8 млн тонн. Продукція заводу — дизпальне, бензини, авіапальне та інші нафтопродукти, задіяні у забезпеченні економіки й військової логістики рф.
Тіньовий флот Росії перетворюється у потопаючий
Україна також уразила шість танкерів тіньового флоту, з яких один перебував у Чорному морі, та п’ять — в Азовському. Судна були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України.
Аеродром та мости
Окрім того, уражено аеродром «Борисоглебськ» у Воронезькій області Росії. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.
Напередодні Сили оборони України атакували автомобільні мости у районах Уразового та Шелаєвого Бєлгородської області рф. Ці переправи використовуються для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.
Нагадаємо, що птахи «Мадяра» атакували 9 танкерів РФ всього за одну ніч.