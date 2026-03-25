Росія серед білого дня вдарила біля багатоповерхівки у великому місті: є поранені

Російські війська атакували Харків безпілотником. За попередньою інформацією, є влучання у багатоповерховий будинок.

Софія Бригадир
Шахед

Доповнено додатковими матеріалами

У Харкові російський безпілотник атакував Холодногірський район міста. Зафіксовано влучання біля багатоповерхового житловогобудинок. За попередньою інформацією, є поранені.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов.

«Ворог наніс удар бойовим дроном „шахед“ по Холодногірському району. За попередньою інформацією, що потребує уточнення, є поранені. Деталі зʼясовуємо», — йдеться в повідомленні Терехова.

Очільник ОВА повідомив, що на місце виїхали медики. Згодом стало відомо про постраждалу жінку — її госпіталізують після вибуху. Також на місці загорілися автомобілі. Крім того, зафіксовано ще один удар по Холодногірському району.

Пізніше Терехов уточнив, що під атакою опинився й Новобаварський район — дрон влучив у приватний будинок. Спочатку повідомлялося про одну постраждалу, однак згодом кількість поранених зросла до двох.

Згодом Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу зросла до чотирьох. Поранення отримали троє жінок і чоловік. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Водночас зафіксовано пошкодження щонайменше двох автомобілів і приватного будинку.

Окремо очільник ОВА повідомив про ще один удар на Харківщині: у Золочівській громаді російський дрон поцілив у цивільний автомобіль. Внаслідок атаки загинув 61-річний чоловік.

Нагадаємо, росіяни вночі 25 березня вдарили по Полтавській області. У Миргородському районі внаслідок падіння БпЛА пошкоджено житлову та цивільну інфраструктуру.

