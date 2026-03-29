- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 278
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія скидає міни з "Шахедів": експерт попередив про нову небезпеку
«Флеш» закликав попередити дітей про небезпеку російських мін.
Росіяни щодня з частини «Шахедів» скидають міни. Українців закликають зважати на небезпеку та попередити про неї дітей.
Про це пише експерт із РЕБ, радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Безкрестнов.
«Шахеди» мінують Україну — що відомо про нову загрозу
За словами фахівця, з кожного БпЛА росіяни скидають приблизно по 8 мін. Вони розміщені в круглих контейнерах під крилами.
Він оприлюднив відео, на якому зафіксовано скидання за 50 кілометрів від кордону.
«Флеш» наголошує: сніг вже зійшлов, і міни будуть добре видні на землі. Категорично заборонено наближатися до них пішки чи на автомобілі.
«Як завжди, прошу обов’язково розповісти про це дітям», — акцентував він.
Раніше у Херсоні виявили протипіхотні міни на одній із вулиць міста — Костя Гордієнка. Поліція попередила, що територія мінування може бути значно більшою. Мешканців закликали не пересуватися небезпечним районом. Правоохоронці наголошують: до підозрілих предметів не можна наближатися чи торкатися їх. Російські війська застосовують малопомітні міни з пластику, які складно виявити.