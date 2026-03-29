Росія скидає міни з "Шахедів": експерт попередив про нову небезпеку

«Флеш» закликав попередити дітей про небезпеку російських мін.

Катерина Сердюк
Міна

Міна

Росіяни щодня з частини «Шахедів» скидають міни. Українців закликають зважати на небезпеку та попередити про неї дітей.

Про це пише експерт із РЕБ, радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Безкрестнов.

«Шахеди» мінують Україну — що відомо про нову загрозу

За словами фахівця, з кожного БпЛА росіяни скидають приблизно по 8 мін. Вони розміщені в круглих контейнерах під крилами.

Він оприлюднив відео, на якому зафіксовано скидання за 50 кілометрів від кордону.

«Флеш» наголошує: сніг вже зійшлов, і міни будуть добре видні на землі. Категорично заборонено наближатися до них пішки чи на автомобілі.

«Як завжди, прошу обов’язково розповісти про це дітям», — акцентував він.

Раніше у Херсоні виявили протипіхотні міни на одній із вулиць міста — Костя Гордієнка. Поліція попередила, що територія мінування може бути значно більшою. Мешканців закликали не пересуватися небезпечним районом. Правоохоронці наголошують: до підозрілих предметів не можна наближатися чи торкатися їх. Російські війська застосовують малопомітні міни з пластику, які складно виявити.

