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Росія скинула бомбу на будинок в обласному центрі: сильні руйнування, є загиблий і багато травмованих (фото)
КАБ влучив просто в будинок — рятувальники розбирають завали та шукають мешканців.
Вдосвіта 20 червня російські війська завдали удару керованою авіабомбою по Харкову. Влучання сталося по двоповерховому багатоквартирному будинку у Холодногірському районі. Є потерпілі.
Що відомо про удар по Харкову — читайте у матеріалі ТСН.ua.
На світанку росіяни скинули КАБ на двоповерховий житловий будинок у Харкові, який зазнав значних руйнувань. Влада повідомила про пошуково-рятувальну операцію, адже під завалами перебували люди.
Що відомо про жертв
За даними міського голови Ігоря Терехова, під час пошуково-рятувальних робіт під завалами зруйнованого будинку виявили тіло загиблої людини.
Очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що станом на 07:00 кількість постраждалих внаслідок удару в Холодногірському районі зросла до дев’яти: п’ятьох шпиталізували, а четверо отримали допомогу лікарів на місці.
За словами Терехова, з-під завалів врятували вісьмох людей. Наразі відомо, що щонайменше один чоловік перебуває під уламками будинку. Рятувальники продовжують пошукову операцію та розбирають завали.
Атака на Харків — фото наслідків
Нагадаємо, після 04:00 місцева влада повідомила, що Росія вдарила КАБами по Харкову. Сталося влучання у приватний житловий сектор. Зокрема, сильних руйнувань зазнав один з будинків. Під завалами опинилися люди.