Укрaїнa
272
1 хв

Росія скинула бомби на Слов’янськ: серед поранених — діти

Місцева влада закликає цивільних евакуюватися з міста, яке стало небезпечним через російські удари.

Богдан Скаврон
Російські бомбардувальники

Російські бомбардувальники / © Вікіпедія

У середу, 3 грудня, російська терористична армія завдала повітряних ударів по місту Слов’янськ Донецької області. Серед поранених є діти.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Сьогодні росіяни скинули на місто 9 авіабомб, одна із них влучила у багатоповерхівку», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок російської атаки щонайменше 8 людей отримали поранення, серед них — 2 дитини.

«Поранені отримують необхідну медичну допомогу», — поінформував Філішкін.

Начальник ОВА наголосив, що на Донеччині давно вже не залишилося безпечних місць і закликав цивільних свєчасно евакуюватись.

«Бережіть себе та своїх близьких!» — написав він.

Нагадаємо, цього ж дня балістичною ракетою з комплексу «Іскандер-М» влучила в адміністративну будівлю у Кривому Розі.

272
