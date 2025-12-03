- Дата публікації
Укрaїнa
- Укрaїнa
272
- 272
1 хв
- 1 хв
Росія скинула бомби на Слов’янськ: серед поранених — діти
Місцева влада закликає цивільних евакуюватися з міста, яке стало небезпечним через російські удари.
У середу, 3 грудня, російська терористична армія завдала повітряних ударів по місту Слов’янськ Донецької області. Серед поранених є діти.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
«Сьогодні росіяни скинули на місто 9 авіабомб, одна із них влучила у багатоповерхівку», — йдеться у повідомленні.
Внаслідок російської атаки щонайменше 8 людей отримали поранення, серед них — 2 дитини.
«Поранені отримують необхідну медичну допомогу», — поінформував Філішкін.
Начальник ОВА наголосив, що на Донеччині давно вже не залишилося безпечних місць і закликав цивільних свєчасно евакуюватись.
«Бережіть себе та своїх близьких!» — написав він.
Нагадаємо, цього ж дня балістичною ракетою з комплексу «Іскандер-М» влучила в адміністративну будівлю у Кривому Розі.