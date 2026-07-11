Росія скинула бомби на велике місто: вибухи один за одним, пожежі, поранені люди (фото)

Обстріл Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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Російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Запоріжжю 11 липня. Внаслідок атаки постраждали щонайменше троє жінок, а над містом здійнявся густий дим.

Про це повідомив очільник Запорізької області Іван Федоров.

Унаслідок російського авіаудару допомога медиків знадобилася трьом жінкам. Спочатку повідомлялося про двох постраждалих, однак згодом їхня кількість зросла.

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Наслідки обстрілу / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

На місцях влучань продовжують працювати рятувальники, поліцейські та медики. Постраждалим надають необхідну допомогу, а фахівці ліквідовують наслідки обстрілу.

Наслідки обстрілу / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Влада пояснила, що густий дим, який бачили мешканці Запоріжжя, є наслідком російського удару по місту.

Наслідки обстрілу / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Після удару з’явилися кадри, на яких мешканці пошкоджених будинків евакуйовують своїх домашніх тварин.

Попри руйнування та небезпеку, люди намагалися подбати не лише про власну безпеку, а й про своїх улюбленців, які також опинилися в зоні російської атаки.

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Наслідки обстрілу / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Росія атакує мирні міста України — останні новини

Нагадаємо, росіяни завдали удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки загинули двоє водіїв вантажних автомобілів, ще двоє людей поранено. Пошкоджено цивільне торговельне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс, на борту виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Члени екіпажу не постраждали.

Також, 11 липня російські окупанти завдали удару керованими авіабомбами по Зарічному району Сум. Внаслідок атаки загинули щонайменше 5 людей, серед них дитина. Ще семеро постраждалих доправили до лікарень. На місці виникли пожежі транспортних засобів та балкона дев’ятиповерхівки, евакуювали 140 людей. Рятувальна операція тривала.

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