Росія скинула дев’ять авіабомб на укриття в Комишувасі: Зеленський назвав кількість загиблих (відео)

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Російські війська завдали серії авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області. Під обстріл потрапила школа, яку використовували для гуманітарних потреб і де місцевим жителям видавали допомогу. Після першого удару окупанти атакували повторно — скинули ще дев’ять авіабомб безпосередньо по укриттю, де перебували люди. Станом на зараз відомо про 24 загиблих і поранених.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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За його словами, на місці атаки триває рятувальна операція, також продовжують шукати людей під завалами. До робіт залучили військових, рятувальників і представників спеціальних служб.

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Зеленський наголосив, що російські військові не могли не знати про призначення будівлі, адже гуманітарну допомогу там щотижня отримували місцеві жителі, які залишилися в Комишувасі.

Президент назвав атаку черговим свідченням того, що Росія не зацікавлена в деескалації та реальному наближенні миру.

«Такими вбивствами Росія дає абсолютно протилежний сигнал — Росія розраховує на подальші вбивства», — заявив він.

Глава держави також згадав гуманітарну операцію в Олешках, після якої, за його словами, з’явився шанс на подальші кроки до миру. Однак російські удари, на його думку, демонструють протилежні наміри Москви.

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Зеленський закликав міжнародну спільноту відреагувати на атаку та посилити підтримку України.

«Потрібна відповідь на це, відповідь від світу. Сильна та жорстка. Відповідь Росії. І підтримка для України. Треба захищати життя», — наголосив президент.

Станом на 19:52 стало відомо, кількість загиблих внаслідок російських ударів по навчальному закладу в одному з населених пунктів Запорізького району, зросла до 24 людей. Серед них — двоє рятувальників і четверо поліцейських.

«Ще 5 осіб поранені, серед них — 2 рятувальників», — повідомили в ДСНС.

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27 зниклих безвісти у Комишувасі, а серед загиблих — рятувальники

Також стало відомо, що внаслідок російського удару по Комишувасі 27 людей зараз шукають. Вони зникли безвісти.

«Жахлива трагедія у Комишувасі. Абсолютно геноцидальні удари. По селищу прилетіло щонайменше 9 (!) керованих авіаційних бомб. Відомо про 18 загиблих…Серед них і рятувальники… 27 зниклих безвісти…» — повідомила секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко.



«Росіяни прекрасно розуміли, що саме є ціллю. Куди вони цілять свої КАБи. Їхня тактика незмінна — завдати перші удари, а потім добити тих, хто відчайдушно намагається врятуватись та врятувати… Жодні співчуття не повернуть загиблих. Страшний біль. Ще один…» — написала вона.

Нагадаємо, раніше російські окупанти отримали наказ стратити полонених на Запоріжжі. Російські військові без вагань убили беззбройних українських захисників.

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