Росія скинула КАБи на центр Слов’янська: пошкоджено 23 багатоповерхівки

Удар КАБами по Словʼянську / © Вадим Лях

Реклама

У суботу, 13 червня, російські окупаційні війська завдали чергового жорстокого авіаудару по цивільній інфраструктурі Словʼянська на Донеччині. Ворог атакував центральну частину міста.

Про це повідомив керівник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях у Facebook.

За даними очільника МВА, обстріл відбувся близько 10:45 ранку. Російська армія випустила по житлових кварталах три керовані авіабомби (КАБ).

Реклама

Наслідки ворожої атаки

Удар прийшов безпосередньо по цивільних об’єктах. Наразі зафіксовано значні руйнування: пошкоджено 23 багатоповерхівки; зазнав руйнувань навчальний заклад; понівечено приватні автомобілі місцевих мешканців.

Голова громади також повідомив про постраждалих серед цивільного населення. На цей час відомо про трьох поранених жінок. Усім постраждалим уже надається необхідна кваліфікована медична допомога.

Удар КАБами по Словʼянську / © Вадим Лях

Удар КАБами по Словʼянську / © Вадим Лях

Військова адміністрація закликає жителів міста бути максимально обережними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, російські окупанти пішли в наступ на Донеччині, доки Україну відволікали підготовкою наступу з Білорусі. Так, за словами полковника запасу ЗСУ, льотчика-інструктора, військового експерта Романа Світана, ворог готує собі умови для літнього наступу на Донецьку область. Зокрема, росіяни розпочали формувальні операції для літньої кампанії.

Реклама

Новини партнерів