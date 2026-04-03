Росія скинула на Краматорськ 5 авіабомб: є загиблі і поранені
Російські бомби пошкодили житлові багатоповерхівки та автомобілі, постраждали мирні мешканці.
У п’ятницю, 3 квітня, російська терористична армія завдала авіаудару по місту Краматорську Донецької області, внаслідок якого щонайменше 2 людини загинули і 3 отримали поранення.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Загалом російяни скинули на місто 5 авіабомб.
За інформацією станом на 15:30, пошкоджено 5 багатоповерхівок, СТО і 5 автівок.
Начальник Донецької ОВА зазначив, що на місці удару працюють всі відповідальні служби. Поранені отримують необхідну медичну допомогу.
«Удари по житлових будинках серед дня — це свідомий вибір і цілеспрямована тактика росіян. Вони прийшли, щоб руйнувати і вбивати — і за це неодмінно настане відповідальність» — наголосив Філашкін.
Нагадаємо, що російська армія постійно завдає ударів по цивільній інфраструктурі міста Крамоторська, убиваючи та травмуючи мирних мешканців. Під час нічної атаки 7 березня росіяни скинули на місто 500-кілограмову авіабомбу. Отримали поранення щонайменше шестеро цивільних осіб, серед поранених — діти різних вікових груп, зокрема немовля.
29 березня, російська терористична армія завдала удару керованими авіабомбами (КАБами) по цивільній інфраструктурі міста Краматорська. Тоді було 13 поранених та троє загиблих, серед яких — 13-річний хлопчик.