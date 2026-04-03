Росія скинула на Краматорськ 5 авіабомб: є загиблі і поранені

Наслідки удару по Краматорську / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Реклама

У п’ятницю, 3 квітня, російська терористична армія завдала авіаудару по місту Краматорську Донецької області, внаслідок якого щонайменше 2 людини загинули і 3 отримали поранення.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Загалом російяни скинули на місто 5 авіабомб.

Реклама

За інформацією станом на 15:30, пошкоджено 5 багатоповерхівок, СТО і 5 автівок.

Начальник Донецької ОВА зазначив, що на місці удару працюють всі відповідальні служби. Поранені отримують необхідну медичну допомогу.

«Удари по житлових будинках серед дня — це свідомий вибір і цілеспрямована тактика росіян. Вони прийшли, щоб руйнувати і вбивати — і за це неодмінно настане відповідальність» — наголосив Філашкін.

Нагадаємо, що російська армія постійно завдає ударів по цивільній інфраструктурі міста Крамоторська, убиваючи та травмуючи мирних мешканців. Під час нічної атаки 7 березня росіяни скинули на місто 500-кілограмову авіабомбу. Отримали поранення щонайменше шестеро цивільних осіб, серед поранених — діти різних вікових груп, зокрема немовля.

Реклама

29 березня, російська терористична армія завдала удару керованими авіабомбами (КАБами) по цивільній інфраструктурі міста Краматорська. Тоді було 13 поранених та троє загиблих, серед яких — 13-річний хлопчик.