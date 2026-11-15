Росія скинула вісім авіабомб на великий обласний центр: є поранені

Наслідки обстрілу / © Запорізька ОВА

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Увечері 14 листопада російські війська завдали авіаудару по Запоріжжю, скинувши на місто щонайменше вісім керованих авіабомб.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Михайло Федоров.

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За його інформацією, внаслідок влучань у кількох багатоквартирних будинках вибило вікна. На місці одного з ударів спалахнула пожежа. Крім того, пошкоджень зазнали десятки автомобілів, частина з яких згоріла.

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Серед п’ятьох постраждалих — 80-річна жінка. Інформація про стан травмованих наразі уточнюється.

На місцях російських ударів працюють екстрені служби. Фахівці ліквідовують наслідки атаки та встановлюють масштаби руйнувань.

За словами Федорова, повна інформація про наслідки обстрілу буде відома згодом.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська завдали удару по транспортній інфраструктурі Дніпра, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

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Ми раніше інформували, що внаслідок російської атаки на Павлоград Дніпропетровської області одна людина загинула, поранення дістали 10 місцевих мешканців, зокрема 7-річний хлопчик.

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