Росія створила "морську ПВК": хто в "Еспаньйолі" і як вона воює проти України

Військові РФ / © Associated Press

Повномасштабне вторгнення РФ перетворило Чорне море на арену регулярних військових дій. А епіцентром протистояння стали нафтогазовидобувні платформи, відомі як «вишки Бойка». Хоча у 2023 році Силам оборони України (СОУ) вдалося повернути ці стратегічні об’єкти під свій контроль, Росія не полишає спроб знову їх захопити.

Про це пише Радіо Свобода.

Підрозділ «Еспаньйола»: від ультрас до «морської ПВК»

На цьому напрямку, зокрема для «оборони берегів окупованого Криму» від ЗСУ, діє російський підрозділ «Еспаньйола», який був сформований у 2024 році.

«Еспаньйола» не є частиною Міноборони РФ, але співпрацює з ним. Вона прагне стати «першою морською ПВК» у Росії для виконання військових завдань на морі, розраховуючи на легалізацію свого статусу через майбутній закон про приватні військові компанії. За даними керівництва, підрозділ створений під егідою російського голови Криму Сергія Аксьонова (хоча той публічно про це не заявляв) для посилення берегової оборони.

Наразі морський загін активно бере участь у боях навколо захоплених Росією у 2014 році нафтогазових вишок, які військові РФ використовували для розвідки та логістики.

Спочатку «Еспаньйола» була сухопутним підрозділом, пов’язаним з російськими ПВК, ГРУ. Також бізнесменами з оточення Путіна (брати Ротенберги) та держкомпаніями. За даними ГУР МОУ, підрозділ фінансується коштами партії «Єдина Росія». До «Еспаньйоли» набирають футбольних «ультрас», радикалів, а ще цивільних з бідних регіонів РФ, яких, за твердженнями ГУР, використовують у «м’ясних» штурмах як «гарматне м’ясо».

Сформований переважно з футбольних фанатів, підрозділ очолює Станіслав Орлов (позивний «Іспанець»). Морське угруповання, що з’явилося у 2024 році після значних втрат Чорноморського флоту РФ, очолює людина з позивним «Алтай».

Плани та Суперечності

Морський загін «Еспаньйола» має амбітні плани, які включають:

Посилення берегової оборони Криму та боротьбу з українськими морськими дронами (БЕКами). Охорону російського «тіньового флоту», портів, берегової лінії та об’єктів союзників/корпорацій у Чорному морі.

Проте, незважаючи на обіцянки «креативних ідей», морська «Еспаньйола» поки не може похвалитися значними успіхами. Російські «воєнкори» критикують тактику використання бійців на газовидобувних установках, називаючи це «гарантованою загибеллю» через вразливість вишок до українських ударів.

У жовтні стало відомо про розформування сухопутної частини «Еспаньйоли» та включення її учасників до структур Міноборони РФ. При цьому морський загін поки залишається «у вільному плаванні».

Домінування України на морі

Президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар наголошує, що, незважаючи на відсутність власного флоту, СОУ витіснили російський флот і зберігають домінування в Чорному морі з середини липня 2023 року.

Український контроль над акваторією та знищення російської присутності на платформах 11 вересня 2023 року є стратегічною перевагою України. Ця ситуація посилює переговорні позиції Києва на дипломатичній арені, підтверджуючи, що «країна без флоту загнала російський флот у протилежний кут Чорного моря».

