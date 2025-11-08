Атомна електростанція / © ТСН

Під час нічної повітряної атаки російської терористичної армії по енергетичних об’єктах України було завдано удару по підстанціях двох українських АЕС. МЗС України вимагає терміново скликати Раду МАГАТЕ.

Про це повідомив у суботу, 8 листопада, міністр закордонних справ Андрій Сибіга

За його словами, Росія обстріляла підстанції, що живлять Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції.

«Це були не випадкові, а добре сплановані удари. Росія навмисно ставить під загрозу ядерну безпеку в Європі», — наголосив очільник українського зовнішньополітичного відомства.

МЗС України закликало до термінового скликання засідання Ради керуючих МАГАТЕ «для реагування на ці неприйнятні ризики».

Сибіга також заявив, що Китай та Індія повинні натиснути на Москву, щоб зупинити ядерний шантаж РФ.

«Ми також закликаємо всі держави, які цінують ядерну безпеку, зокрема Китай та Індію, вимагати від Росії припинення безрозсудних атак на ядерну енергетику, які ризикують призвести до катастрофічного інциденту», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні, 7 листопада, у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомили, що для того, щоб запобігти загрозі ядерної аварії, поблизу тимчасово окупованої Запорізької АЕС було оголошено локальне перемир’я.