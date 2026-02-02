ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
225
Час на прочитання
2 хв

Росія свідомо атакувала пологовий будинок і автобус з шахтарями: експерти пояснили тактику Кремля

Росія надає пріоритет ударам по цивільним, щоб продовжити свою давню кампанію з деморалізації українського населення.

Атака РФ на автобус.

Атака РФ на автобус. / © Сергій Флеш

Армія Російської Федерації лише протягом однієї доби 1 лютого здійснила два свідомі цинічні удари по мирних мешканцях України у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Ці атаки призвели до значних жертв серед цивільного населення.

Про це йдеться у новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Атака на пологовий

Американські фахівці наголошують, що напередодні безпілотники армії РФ вдарили по пологовому будинку у місті Запоріжжя. Внаслідок атаки виникла пожежа в приймальні гінекологічного відділення.

За даними влади, було поранено кілька людей в приватній стоматології, яка орендує приміщення безпосередньо в цьому комунальному закладі.

Водночас у пологовому перебували дві породіллі. Вони та немовлята не постраждали і виписані під нагляд лікарів.

Удар по пологовому будинку у Запоріжжі. / © ДСНС

Удар по пологовому будинку у Запоріжжі. / © ДСНС

Удар по пологовому будинку у Запоріжжі. / © ДСНС

Удар по пологовому будинку у Запоріжжі. / © ДСНС

Удар по автобусу

Окрім того, 1 лютого у міста Тернівка Павлоградського району російські війська завдали удару по автобусу компанії ДТЕК, який перевозив шахтарів. Чотири безпілотники Shahed атакували транспортний засіб, вбивши щонайменше 12 людей та поранивши щонайменше 16.

Сьогодні, 2 лютого, у Дніпропетровській області оголошено День жалоби.

Автобус, який атакували дрони РФ. / © Сергій Флеш

Автобус, який атакували дрони РФ. / © Сергій Флеш

"ISW продовжує оцінювати, що Росія надає пріоритет ударам по цивільному населенню, щоб продовжити свою давню кампанію з деморалізації українського населення", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів нові подробиці розстрілу шахтарського автобуса "Шахедами". Російські оператори дронів свідомо і цілеспрямовано атакували цивільний транспортний засіб, переконаний він.

Дата публікації
Кількість переглядів
225
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie