Росія свідомо атакувала пологовий будинок і автобус з шахтарями: експерти пояснили тактику Кремля

Атака РФ на автобус. / © Сергій Флеш

Армія Російської Федерації лише протягом однієї доби 1 лютого здійснила два свідомі цинічні удари по мирних мешканцях України у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Ці атаки призвели до значних жертв серед цивільного населення.

Про це йдеться у новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Атака на пологовий

Американські фахівці наголошують, що напередодні безпілотники армії РФ вдарили по пологовому будинку у місті Запоріжжя. Внаслідок атаки виникла пожежа в приймальні гінекологічного відділення.

За даними влади, було поранено кілька людей в приватній стоматології, яка орендує приміщення безпосередньо в цьому комунальному закладі.

Водночас у пологовому перебували дві породіллі. Вони та немовлята не постраждали і виписані під нагляд лікарів.

Удар по пологовому будинку у Запоріжжі. / © ДСНС

Удар по пологовому будинку у Запоріжжі. / © ДСНС

Удар по автобусу

Окрім того, 1 лютого у міста Тернівка Павлоградського району російські війська завдали удару по автобусу компанії ДТЕК, який перевозив шахтарів. Чотири безпілотники Shahed атакували транспортний засіб, вбивши щонайменше 12 людей та поранивши щонайменше 16.

Сьогодні, 2 лютого, у Дніпропетровській області оголошено День жалоби.

Автобус, який атакували дрони РФ. / © Сергій Флеш

"ISW продовжує оцінювати, що Росія надає пріоритет ударам по цивільному населенню, щоб продовжити свою давню кампанію з деморалізації українського населення", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів нові подробиці розстрілу шахтарського автобуса "Шахедами". Російські оператори дронів свідомо і цілеспрямовано атакували цивільний транспортний засіб, переконаний він.