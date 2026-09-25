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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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72
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Росія цілеспрямовано атакувала авто на Одещині: є загиблий і поранений

На Одещині після оголошення тривоги енергетики від’їхали від підстанції, але російський дрон змінив курс і атакував їхню автівку — є загиблий та поранений.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ на Одещині 25 вересня

Атака РФ на Одещині 25 вересня / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Росія атакувала Одещину дронами вдень 25 вересня. Під час масованого обстрілу безпілотник РФ навмисно вдарив по автівці енергетиків, яка відʼїжджала від підстанції після оголошення тривоги.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Російський дрон атакував авто енергетиків на Одещині

За його словами, внаслідок влучання в автівку «ДТЕК Одеські електромережі» один енергетик загинув на місці, ще один дістав поранення.

За даними посадовця, після сигналу повітряної тривоги машина енергетиків від’їхала від підстанції. Проте російський дрон навмисно змінив курс, щоб атакувати саме цивільний транспорт.

«Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблого», — написав Олег Кіпер.

Атака РФ на Одещині 25 вересня / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Атака РФ на Одещині 25 вересня / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Протягом дня область зазнала й інших обстрілів. Унаслідок атак пошкоджено інфраструктурний об’єкт і склади підприємства — там постраждали ще троє людей. Пожежі швидко загасили рятувальники. На місцях працюють відповідні служби, а поліція фіксує воєнні злочини РФ.

Атака РФ на Одещині 25 вересня / © Одеська ОВА

Атака РФ на Одещині 25 вересня / © Одеська ОВА

Атака РФ на Одещині 25 вересня / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Атака РФ на Одещині 25 вересня / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, вранці 25 вересня РФ знову вдарила по Києву. У місті пролунали вибухи, а на Печерську дрон влучив у багатоповерхівку — загинув 14-річний хлопець.

Також у Солом’янському районі сталось влучання БпЛА в офісну будівлю. Внаслідок удару пошкоджено фасад, повилітали вікна, зайнялися автомобілі на парковці. Пожежу ліквідували.

Також вранці 25 вересня у Хмельницькому було чутно звуки вибухів під час повітряної тривоги. Сили ППО працювали по російських безпілотниках.

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