Росія цілеспрямовано б’є по Одещині: Зеленський зробив жорстку заяву щодо відповідальних за ППО

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський заявив, що детально знає про ситуацію в Одеській області, пов’язану з російськими ударами та їхніми наслідками. Наразі відбувається розбір з відповідальними за ППО в регіоні.

Про це український лідер заявив під час брифінгу у Києві з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.

«Я розумію в деталях, що там відбувається… Одразу після масових ударів. Вони постійно там відбуваються», — наголосив президент.

За його словами, після останніх подій влада провела кілька нарад, дала командуванню завдання швидко забезпечити людей продуктами, пальним, ліками. Уже реалізують тимчасові інфраструктурні рішення, зокрема понтонні мости.

«Всі роблять свою справу. Розбираємося також з людьми, які відповідають за ППО Одещини. Залиште, будь ласка, цей діалог між мною і головкомом (Сирським — Ред.)», — додав глава держави.

Нагадаємо, РФ хоче ізолювати південь України та Одесу. Російська армія цілеспрямовано нищить логістичну інфраструктуру області. Зокрема, напередодні ввечері окупанти завдали балістичного удару по портовій інфраструктурі. Загинуло вісім осіб.

Окрім того, 18 грудня районі села Маяки армія РФ атакувала дроном авто, що рухалося в бік мосту в районі Дністровського лиману. В салоні була мати та троє дітей. Жінка померла в кареті швидкої допомоги.

