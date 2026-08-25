Росія цілеспрямовано випалює кордон України з Молдовою: навіщо окупанти атакують пункти пропуску

Росія цілеспрямовано випалює КПП на кордоні з Молдовою / © ДСНС

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У ніч проти вівторка, 25 серпня, російські окупаційні війська атакували ударними безпілотниками пункт пропуску «Виноградівка-Вулканешти» на кордоні з Молдовою. Цей третій за останній тиждень напад спричинив пожежу та тимчасово зупинив роботу всього дунайського логістичного коридору на півдні країни.

Про наслідки та причини цих систематичних ворожих ударів повідомляє BBC.

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Хронологія нічного удару

За даними молдовських прикордонників, о 02:51 їхні радари зафіксували рух російського безпілотника з території України. Вже о 02:55 дрон безпосередньо вдарив по українському пункту пропуску, пошкодив інфраструктуру та спровокував пожежу.

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На щастя, інцидент обійшовся без людських жертв, проте прикордонники тимчасово призупинили пропуск транспорту та спрямували потік людей на інші КПП. Близько 03:49 пролунали ще два вибухи від падіння безпілотників на українській території, а згодом сили ППО збили черговий ворожий апарат неподалік від кордону.

Навіщо Росія випалює сухопутний коридор

Останніми місяцями окупанти цілеспрямовано знищують альтернативні транспортні шляхи. Україна перейшла на них через втрату третини експортних потужностей у чорноморських портах.

Спочатку ворог завдав ракетного удару по мосту біля села Маяки, а згодом атакував пункти пропуску поблизу «Рені — Джурджулешти» та митний пост «Табаки». Американські аналітики (ISW) називають ці удари частиною продуманої кампанії зі знищення сухопутного маршруту до Румунії та Молдови.

Глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга закликав світову спільноту жорстко відреагувати на цей терор цивільної інфраструктури.

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«Очевидна закономірність: Росія цілеспрямовано намагається порушити транспортне сполучення між нашими державами та дестабілізувати регіон», — наголосив міністр.

Погрози російських пропагандистів

Кремль уникає офіційних коментарів щодо ситуації, натомість російські військові пропагандисти відкрито підтверджують мету цих атак. Один із найвідоміших воєнкорів Олександр Коц заявив, що після блокування морських шляхів російська армія взялася за сухопутну логістику союзників.

«Три молдовські ми за тиждень вивели з гри, нехай навіть тимчасово. Щонайменше є вісім адрес, за якими також належить попрацювати», — пригрозив російський пропагандист.

Окупанти сфокусували свою увагу на бессарабському трикутнику між Чорним морем, Дунаєм та Молдовою. Через цю ділянку проходять ключові вантажі з європейських країн. Попри постійні руйнування, українські служби відновлюють роботу пунктів пропуску протягом однієї-двох діб, а влада продовжує переговори з Кишиневом щодо розширення транзитних маршрутів.

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Нагадаємо, Росія вгатила по кордону з Молдовою. Внаслідок ворожого удару міжнародний пункт пропуску охопила пожежа. Наразі пропуск громадян і транспортних засобів через атакований пункт пропуску призупинено.

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