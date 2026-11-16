Росія цілий день атакує Україну з півночі до півдня: є загиблі, пошкоджені підприємства та енергооб’єкти (фото, відео)

Атака на Україну 16 листопада / © ТСН

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У понеділок, 16 листопада, російські війська атакували одразу кілька регіонів України. Під ударом опинилися Запоріжжя, Дніпро, Суми, Кривий Ріг, Київщина, Одещина, Харківщина та Чернігів. Унаслідок обстрілів є загиблі та поранені.

Якими є наслідки російських обстрілів у різних областях — зібрали в матеріалі ТСН.ua.

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Запоріжжя під атакою FPV-дронів: загинули двоє людей

Вранці російські війська атакували Запорізьку область. У селі Біленьке FPV-дрон влучив в об’єкт цивільної інфраструктури — загинув 59-річний чоловік. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

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«Ще один смертельний удар припав на Хортицький район Запоріжжя. Внаслідок атаки безпілотника загинула жінка, ще двоє людей дістали поранення. На місці влучання загорівся транспортний засіб», — йдеться у повідомленні.

Під атакою опинився і Космічний район міста. Там FPV-дрон влучив у будівлю районної адміністрації. Унаслідок удару пошкоджено службове приміщення та вибито вікна. Поранення дістала 22-річна жінка.

Атака на Дніпро: нічний обстріл забрав життя людини, вдень РФ вдарила по підприємству

Нічна атака російських безпілотників на Дніпро призвела до загибелі людини. Ще 13 людей дістали поранення. Двоє постраждалих чоловіків віком 26 і 47 років перебувають у тяжкому стані. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Вибухова хвиля пошкодила житлові багатоповерхівки: у будинках повибивало вікна та понівечило балкони. На дорогах загорілися автомобілі.

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© Олександр Ганжа

© Олександр Ганжа

Однак на цьому атаки на місто не припинилися. Удень, коли зберігалася загроза балістичного удару, у Дніпрі знову пролунали вибухи. Цього разу росіяни влучили у підприємство харчової промисловості. На території об’єкта спалахнула пожежа. Інформацію про можливих постраждалих уточнюють.

Обстріли Сум і Кривого Рогу: РФ застосувала балістику та «Бандеролі»

Вранці вибухи пролунали й у Сумах. У цей час у регіоні тривала повітряна тривога через загрозу застосування балістичних ракет — Повітряні сили повідомляли про фіксацію балістики на Сумщині.

Тим часом у Кривому Розі російські війська завдали двох ударів по об’єкту інфраструктури. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул:

«Ворог атакував місто двома баражувальними боєприпасами "Бандероль". Після атаки на місці розпочали аварійно-рятувальну операцію».

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Росіяни атакували Київську область: пошкоджено будинки та складські приміщення

Уранці російська атака дісталася Вишгородського району Київської області. Під удар потрапили складські приміщення підприємства — після влучання там виникла пожежа.

Також пошкоджено чотири приватні будинки. За попередньою інформацією Київської ОВА, загиблих і постраждалих унаслідок атаки немає.

Атака РФ на Одещину: понад 52 тисячі родин залишилися без світла

Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області. За інформацією ДТЕК «Одеські електромережі», через пошкодження енергооб’єктів без електропостачання залишилися 52,2 тисячі родин.

Під час атаки також постраждав виробничий майданчик компанії. Там вибито вікна, пошкоджено стелі та двері. Енергетики розпочали відновлювальні роботи, щоб повернути світло споживачам.

Атака РФ на Харківщину: у центрі Балаклії загинула людина

Удень російські війська атакували центральну частину Балаклії на Харківщині. Унаслідок удару одна людина загинула, ще четверо дістали поранення.

«Обстріл пошкодив поштове відділення, вантажний автомобіль і три легковики», — повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов і начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов.

Чернігів: удар по двох підприємствах забрав життя двох людей

Удень російські війська атакували два підприємства у Чернігові. Спочатку повідомлялося про одного постраждалого, однак згодом інформацію про наслідки удару уточнили: загинули двоє людей.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

«На жаль, внаслідок атаки загинуло 2 людини», — написав він.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський попередив про підготовку Росією нових масованих ударів по Україні. За його словами, українська розвідка має відповідну інформацію.

Згодом речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат також повідомив, що російські війська готують чергову атаку, зокрема на енергетичну інфраструктуру України. За його словами, ворог не відмовився від планів бити по об’єктах критичної інфраструктури, тому Україна потребує посилення протиповітряної оборони.

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