Росія цілий день обстрілює Сумщину: серед поранених є діти

Росія протягом дня та ввечора здійснила серію атак на Сумський район, використовуючи керовані авіаційні бомби (КАБ) та ударні безпілотники. Унаслідок ворожих ударів постраждали мирні мешканці та критична інфраструктура регіону.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Ворог цілеспрямовано спрямував удари по цивільній інфраструктурі. Внаслідок вибухів у Сумській громаді зафіксовано пошкодження житлових будинків та автомобілів місцевих жителів.

За попередньою інформацією, поранення отримали двоє цивільних осіб. Серед постраждалих є неповнолітня дитина. Наразі всім травмованим надається необхідна медична допомога, лікарі оцінюють їхній стан.

Через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури частина мешканців району тимчасово залишилася без електропостачання.

В ОВА наголосили, що попри складну ситуацію, медичні заклади та інші критично важливі об’єкти життєзабезпечення продовжують функціонувати: там, де це необхідно, вони переведені на резервні джерела живлення.

«Профільні та аварійні служби діють за визначеним алгоритмом для ліквідації наслідків атак. Триває обстеження територій та уточнення всіх наслідків», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на південному напрямку фронту тривають інтенсивні бойові дії. Найнапружена ситуація склалася в районі Гуляйполя, де ворог намагається прорвати українську оборону, кидаючи в бій нові сили, зокрема десантні підрозділи.

За добу на Гуляйпільському, Оріхівському та Олександрівському напрямках зафіксовано близько 50 боєзіткнень, з яких 31 — саме поблизу Гуляйполя. Окрім піхотних штурмів, російські війська активно застосовують авіацію та керовані авіабомби, руйнуючи населені пункти.