Укрзалізниця / © Укрзалізниця

Реклама

Російська пропаганда намагається виправдати атаки на українську залізницю неправдивими заявами про те, що цивільний рухомий склад нібито передали військовим.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

За даними Центру, ворожі ресурси поширюють тезу, нібито через передачу поїздів на потреби ЗСУ «Укрзалізниця» скасовує низку рейсів у Харківській та Полтавській областях. Проте жодних підтверджень чи доказів цим твердженням пропагандисти не надають.

Реклама

У ЦПД наголошують, що реальна причина скасування рейсів або зміни розкладу потягів — це систематичні російські обстріли інфраструктури, а не використання вагонів армією. Пропаганда РФ навмисно ігнорує наслідки власних атак, які призводять до пошкоджень колій та рухомого складу.

Аналітики Центру зазначають, що за допомогою таких маніпуляцій Кремль намагається легітимізувати воєнні злочини, а саме:

цілеспрямовані удари по залізничних вузлах;

обстріли вокзалів;

атаки на пасажирські поїзди.

Спроби виправдати удари по цивільних об’єктах «військовою доцільністю» є частиною інформаційної кампанії РФ, яка спрямована на приховування прямих атак по мирному населенню та логістичній мережі України.

Атаки РФ на потяги - останні новини

Нагадаємо, російські війська змінили тактику і тепер прицільно атакують пасажирські поїзди, через що «Укрзалізниця» запроваджує жорсткі протоколи безпеки із завчасною зупинкою потягів та правилами евакуації за прикладом авіації.

Реклама

Раніше ми писали, під час повітряної атаки російської терористичної армії у ніч проти 22 березня на Одеській залізниці загинула 19-річна провідниця пасажирського поїзда Ілона Вовк. Молода дівчина тільки нещодавно закінчила стажування у Німеччині і повернулася на роботу до України.