- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 87
- Час на прочитання
- 2 хв
Росія у вогні: СБУ вгатила по ключовій нафтовій станції Кремля, там гігантська пожежа
Російська нафтоперекачувальна станція «Горький» потрапила під вогонь українських дронів вночі 23 квітня.
Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ у ніч на 23 квітня атакували нафтоперекачувальну станцію «Горький» у Нижньогородській області РФ. Об’єкт забезпечує транспортування нафти магістральними трубопроводами та входить до структури компанії «Транснефть — Верхняя Волга».
Про це ТСН.ua повідомили в СБУ.
Що відомо про атаку на «Горький»
За даними джерел у СБУ, станція відіграє важливу роль у постачанні сировини як на внутрішні маршрути, так і до російських нафтопереробних заводів. Зокрема, вона забезпечує подачу нафти в напрямку Сургут — Горький — Полоцьк і до НПЗ у Кстово.
Внаслідок удару, за попередньою інформацією, було пошкоджено три резервуари з нафтою. На території об’єкта спалахнула пожежа площею близько 20 тисяч квадратних метрів.
«Ураження таких системоутворюючих станцій створює серйозні перебої в логістиці постачання нафти всередині рф. Порушується робота магістральних трубопроводів, знижується ефективність переробки на НПЗ та зростають витрати на транспортування. У підсумку це безпосередньо впливає на доходи російського бюджету, які використовуються для фінансування війни проти України», — повідомило джерело СБУ.
Раніше у ніч проти 23 квітня серія вибухів пролунала на нафтових об’єктах у Росії та окупованому Криму. Під удари дронів потрапили об’єкти у Феодосії, Самарі та Кстово. Зокрема, у Феодосії після атаки безпілотників спалахнула нафтобаза, що спричинило пожежу. У Самарі повідомляли про вибухи та ураження нафтопереробного заводу. У Кстово — загорівся один із резервуарів на нафтобазі.