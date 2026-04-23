Росія у вогні: СБУ вгатила по ключовій нафтовій станції Кремля, там гігантська пожежа

Російська нафтоперекачувальна станція «Горький» потрапила під вогонь українських дронів вночі 23 квітня.

Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ у ніч на 23 квітня атакували нафтоперекачувальну станцію «Горький» у Нижньогородській області РФ. Об’єкт забезпечує транспортування нафти магістральними трубопроводами та входить до структури компанії «Транснефть — Верхняя Волга».

Про це ТСН.ua повідомили в СБУ.

Що відомо про атаку на «Горький»

За даними джерел у СБУ, станція відіграє важливу роль у постачанні сировини як на внутрішні маршрути, так і до російських нафтопереробних заводів. Зокрема, вона забезпечує подачу нафти в напрямку Сургут — Горький — Полоцьк і до НПЗ у Кстово.

Внаслідок удару, за попередньою інформацією, було пошкоджено три резервуари з нафтою. На території об’єкта спалахнула пожежа площею близько 20 тисяч квадратних метрів.

«Ураження таких системоутворюючих станцій створює серйозні перебої в логістиці постачання нафти всередині рф. Порушується робота магістральних трубопроводів, знижується ефективність переробки на НПЗ та зростають витрати на транспортування. У підсумку це безпосередньо впливає на доходи російського бюджету, які використовуються для фінансування війни проти України», — повідомило джерело СБУ.

Раніше у ніч проти 23 квітня серія вибухів пролунала на нафтових об’єктах у Росії та окупованому Криму. Під удари дронів потрапили об’єкти у Феодосії, Самарі та Кстово. Зокрема, у Феодосії після атаки безпілотників спалахнула нафтобаза, що спричинило пожежу. У Самарі повідомляли про вибухи та ураження нафтопереробного заводу. У Кстово — загорівся один із резервуарів на нафтобазі.

