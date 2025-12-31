Росія у вогні: ЗСУ вдарили по нафтобазах у трьох регіонах та по складах окупантів в Україні

Пожежа на НПЗ в Росії / Архівне фото

Сили оборони України продовжують методично знищувати воєнно-економічний потенціал агресора. Цього разу під прицілом опинилися ключові об’єкти нафтової галузі РФ, які працюють на експорт та забезпечення окупаційної армії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Туапсе: удар у «серце» заводу

У Краснодарському краї РФ дрони атакували Туапсинський нафтопереробний завод, який входить до десятки найбільших у Росії.

Внаслідок влучань на підприємстві спалахнула пожежа.

Що пошкоджено: Установку первинної переробки нафти (ЄЛОУ-АВТ-12) та комплексні установки глибинної переробки.

Чим це важливо: Завод переробляє 12 млн тонн нафти на рік, виробляє пальне для російської армії та сировину для експорту.

Тамань: пошкоджено причали

Також у Краснодарському краї дісталося нафтогазовому терміналу «Таманьнєфтєгаз» поблизу селища Волна. Це перевалочний пункт для експорту нафти та зрідженого газу.

Військові підтвердили ураження двох причалів зі спеціальним обладнанням (стендерами) для завантаження танкерів.

Ярославська область: палав Росрезерв

Географія ударів сягнула і глибокого тилу. У місті Рибінськ (Ярославська область) атаковано федеральну установу «Темп» — нафтобазу державного резерву РФ.

Там зберігаються стратегічні запаси палива. На об’єкті зафіксовано масштабну пожежу.

Крим і Донбас

Окрім нафти, Сили оборони відпрацювали і по безпосередніх військових цілях:

Крим (Оленівка): Уражено тимчасовий пункт базування річкових катерів РФ.

Донеччина: Знищено склади боєприпасів у районах населених пунктів Ближнє та Сіятель.

Нагадаємо, нещодавно СОУ уразили Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ та нафтобазу в Урюпінську Волгоградської області. Ці удари мають на меті знизити наступальний потенціал російських окупаційних військ.