Росія у вогні: ЗСУ знищили склади з тисячами FPV-дронів і пункт управління десанту

Завдяки злагодженим діям наших бійців у РФ і на ТОТ уражено пункт управління та склад боєприпасів ворога. Підтверджено також знищення великого складу FPV-дронів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України.

Яких втрат зазнала РФ

Як повідомили у Генштабі, у Суджі Курської області РФ було уражено пункт управління підрозділу повітряно-десантних військ противника. Водночас на ТОТ Херсонської області, поблизу населеного пункту Новоолексіївка, зафіксовано ураження складу боєприпасів ворога.

Окремо в Генштабі повідомили про результати попередніх ударів по території Росії. Зокрема, підтверджено знищення складу БпЛА в районі Ростова-на-Дону.

«За попередніми даними, знищено близько 6 тисяч FPV-дронів», — зазначили у відомстві. Також пошкоджено ще кілька контейнерів із безпілотниками.

У Генштабі наголосили, що інформація про втрати противника та масштаби збитків для держави-агресорки ще перевіряється. Там учергове зафіксували: Сили оборони й надалі системно працюватимуть над послабленням бойового потенціалу російської армії.

Нагадаємо, раніше стали відомі наслідки ударів ЗСУ по полігону «Капустин Яр» в Астраханській області РФ, звідки російські війська здійснюють пуски ракет типу «Орешнік».

За даними Генерального штабу ЗС України, пошкоджень зазнала інфраструктура російських військ. Йдеться, зокрема, про технічну споруду з обслуговування балістичних ракет середньої дальності, монтажний корпус і склад матеріально-технічного забезпечення.

«Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються», — зазначили у відомстві.