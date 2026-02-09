- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 529
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія у вогні: ЗСУ знищили склади з тисячами FPV-дронів і пункт управління десанту
Сили оборони України вночі 9 лютого завдали ударів по військових об’єктах противника на території Росії та на тимчасово окупованих територіях.
Завдяки злагодженим діям наших бійців у РФ і на ТОТ уражено пункт управління та склад боєприпасів ворога. Підтверджено також знищення великого складу FPV-дронів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України.
Яких втрат зазнала РФ
Як повідомили у Генштабі, у Суджі Курської області РФ було уражено пункт управління підрозділу повітряно-десантних військ противника. Водночас на ТОТ Херсонської області, поблизу населеного пункту Новоолексіївка, зафіксовано ураження складу боєприпасів ворога.
Окремо в Генштабі повідомили про результати попередніх ударів по території Росії. Зокрема, підтверджено знищення складу БпЛА в районі Ростова-на-Дону.
«За попередніми даними, знищено близько 6 тисяч FPV-дронів», — зазначили у відомстві. Також пошкоджено ще кілька контейнерів із безпілотниками.
У Генштабі наголосили, що інформація про втрати противника та масштаби збитків для держави-агресорки ще перевіряється. Там учергове зафіксували: Сили оборони й надалі системно працюватимуть над послабленням бойового потенціалу російської армії.
Нагадаємо, раніше стали відомі наслідки ударів ЗСУ по полігону «Капустин Яр» в Астраханській області РФ, звідки російські війська здійснюють пуски ракет типу «Орешнік».
За даними Генерального штабу ЗС України, пошкоджень зазнала інфраструктура російських військ. Йдеться, зокрема, про технічну споруду з обслуговування балістичних ракет середньої дальності, монтажний корпус і склад матеріально-технічного забезпечення.
«Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються», — зазначили у відомстві.