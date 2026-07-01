Росія вдарила балістикою по Одещині: є загиблі та постраждалі

Стовп диму / © DepositPhotos

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Армія РФ вдень 1 липня вдарила балістикою по Одещині. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 15 дістали поранення.

Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

До лікарень міста госпіталізовано 11 потерпілих.

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«Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих», — зазначив він.

Також ударом пошкоджено територію одного з підприємств. Після обстрілу там спалахнув пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

На місці працюють екстрені служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Як ми повідомляли, 27 травня російські війська атакували цивільну інфраструктуру ударними дронами. Унаслідок обстрілу спалахнула масштабна пожежа, пошкоджено магазини, поштове відділення та автомобілі. Є постраждалі, серед них — діти. Свідки атаки розповідають, що одразу після вибухів люди кинулися допомагати пораненим ще до прибуття медиків.

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