ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
185
Час на прочитання
1 хв

Росія вдарила балістикою по Одещині: є загиблі та постраждалі

Вдень російські війська нанесли балістичний удар по Одеській області.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Стовп диму

Стовп диму / © DepositPhotos

Армія РФ вдень 1 липня вдарила балістикою по Одещині. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 15 дістали поранення.

Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

До лікарень міста госпіталізовано 11 потерпілих.

«Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих», — зазначив він.

Також ударом пошкоджено територію одного з підприємств. Після обстрілу там спалахнув пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

На місці працюють екстрені служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Як ми повідомляли, 27 травня російські війська атакували цивільну інфраструктуру ударними дронами. Унаслідок обстрілу спалахнула масштабна пожежа, пошкоджено магазини, поштове відділення та автомобілі. Є постраждалі, серед них — діти. Свідки атаки розповідають, що одразу після вибухів люди кинулися допомагати пораненим ще до прибуття медиків.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
185
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie