Росія ударила по Дніпру: перші подробиці

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

Ворог завдав удару по Дніпру. Внаслідок атаки у місті спалахнула адміністративна будівля.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Попередньо відомо, що минулося без постраждалих. Інформація щодо наслідків удару уточнюється.

Реклама

Атака РФ на Дніпро — що відомо

Як ми писали, у вівторок, 14 квітня, у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Так, РФ завдала ракетного удару по об’єкту інфраструктури, на місці виникла пожежа. Є загиблі та поранені.

Балістична ракета влучила у район, де перебували люди, зокрема в автомобілях. Багато з них загинуло на місці. Станом на зараз відомо щонайменше про п’ятьох загиблих і десятки поранених, частина з яких перебуває в тяжкому стані. На місці атаки працюють рятувальники та медики, ліквідовуючи наслідки удару і надаючи допомогу постраждалим.