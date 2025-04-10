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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія вдарила ракетою по Дніпру: виникла масштабна пожежа, є загиблий

Внаслідок ворожої атаки загинув 42-річний чоловік.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
ракетний удар

Росія завдала ракетного удару по Дніпру / © ТСН.ua

У четвер, 10 квітня, російська терористична армія завдала ракетного удару по Дніпру. На місці удару виникла масштабна пожежа.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Є руйнування на території цивільного об’єкту. Попередньо, троє постраждалих», — поінформував він.

Згодом Сергій Лисак додав, що внаслідок ворожої атаки загинув 42-річний чоловік.

Інші подробиці наслідків ракетного удару з’ясовують.

Нагадаємо у ніч проти 8 квітня армія РФ атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М та випустила 46 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.

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