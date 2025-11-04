Росія удосконалила КАБи: у ГУР пояснили, чим вони небезпечніші

Росіяни збільшили дальність своїх КАБів до 200 км, щоб посилити терор українських міст / © ТСН

Росіяни масово виготовляють новий тип керованих модульних планувальних бомб (КМПБ), які тепер оснащені турбореактивним двигуном. Це значно збільшило радіус дії таких боєприпасів до 200 кілометрів. У ГУР повідомили, що така дальність дозволить російським літакам, які скидають ці бомби, не входити до радіуса дії засобів ППО Сил оборони України.

Про це пише «Телеграф» з посиланням на відповідь Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Мета модернізації

У відповіді ГУР на офіційний запит видання зазначається, що противник планує використовувати КМПБ із дальністю польоту до 200 км.

«Подібні засоби, зокрема авіаційні бомби з універсальними модулями планування та корекції (УМПК), що мають дальність польоту до 75 км, противник переважно застосовує для завдання ударів по об’єктах на територіях прифронтових та прикордонних областей України. КМПБ не стане винятком, а їхня дальність польоту до 200 км дозволить російським літакам не входити до зони дії засобів протиповітряної оборони Сил оборони України», — йдеться у документі ГУР.

У розвідці не виключили, що Росія зможе використати КМПБ для завдання ударів по об’єктах у глибині нашої території.

Що відомо про ці авіабомби

Наприкінці жовтня заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький під час форуму «Енергія, яка тримає Україну» повідомив, що Росія перейшла до серійного виробництва нових керованих авіабомб, здатних вражати цілі на відстані до 200 км. За його інформацією, росіяни удосконалили УМПК, що дозволило їх збільшити дальність застосування КАБів та надало бомбам керованості.

Як уже відомо, ворог також намагається підвищити стійкість своїх керованих авіабомб проти українських РЕБів. За оцінками української розвідки, початок серійного виробництва КАБів посилює небезпеку для прифронтових регіонів та великих українських міст.

Нагадаємо, КАБ — це авіаційна бомба, оснащена аеродинамічними поверхнями та системою наведення для підвищення точності влучання в ціль. Керована бомба поєднує високу точність і значну потужність бойової частини.

Авіаційні бомби скидаються з літака чи іншого літального апарата, при цьому для скидання керованих авіаційних бомб літаки авіації РФ не входять до зони ураження української ППО. Такі бомби здатні зруйнувати вщент п’ятиповерхівку, а збивати їх можуть ЗРК Patriot та SAMP-T, а також винищувачі F-16 або інші західні літаки відповідного класу.