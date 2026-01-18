ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
4274
1 хв

Росія уночі атакувала Україну: де прогриміли вибухи

Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками, подекуди було дуже гучно.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 18 січня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

Вночі вибухи пролунали:

  • Запоріжжя;

  • Суми;

  • Кілія (Одещина);

  • Вінниця;

  • Старокостянтинів/околиці;

  • Хмельниччина.

Нагадаємо, що раніше на Хмельниччині під час тривоги було чути вибухи.

