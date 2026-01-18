- Дата публікації
Росія уночі атакувала Україну: де прогриміли вибухи
Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками, подекуди було дуже гучно.
У ніч проти 18 січня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Вночі вибухи пролунали:
Запоріжжя;
Суми;
Кілія (Одещина);
Вінниця;
Старокостянтинів/околиці;
Хмельниччина.
Нагадаємо, що раніше на Хмельниччині під час тривоги було чути вибухи.