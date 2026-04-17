- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 713
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія уночі атакувала Україну: де прогриміли вибухи
РФ знову атакувала мирні українські міста серед ночі дронами, де-не-де було дуже гучно.
У ніч проти 17 квітня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Запоріжжя
Ізмаїл (Одещина)
Харків
Чернігів
Дніпровський р-н.
У Чернігові через ворожу атаку пошкоджено енергооб’єкт — без електропостачання залишилися близько 6 тисяч споживачів.