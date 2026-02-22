- Дата публікації
Росія уночі атакувала Україну: де пролунали вибухи
РФ знову атакувала мирні українські міста серед ночі дронами та ракетами, де-не-де було дуже гучно.
У ніч проти 22 лютого 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Зокрема, були атаковані:
Миколаїв/р-н
Одеський р-н
Черкаський р-н
Київ
Кропивницький
Бровари
Васильків/Боярка (Київщина)
Київщина
Дніпро
Полтава
Вороніж (Сумщина)
Черкаси/р-н
Околиці Києва
Тим часом уночі у Львові після прибуття поліції на виклик сталися два вибухи — загинула 23-річна правоохоронниця, ще 15 людям надається медична допомога. Правоохоронці кваліфікували справу як теракт.