Укрaїнa
7953
Росія уночі атакувала Україну: де пролунали вибухи

РФ знову атакувала мирні українські міста серед ночі дронами та ракетами, де-не-де було дуже гучно.

Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 22 лютого 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

Зокрема, були атаковані:

  • Миколаїв/р-н

  • Одеський р-н

  • Черкаський р-н

  • Київ

  • Кропивницький

  • Бровари

  • Васильків/Боярка (Київщина)

  • Київщина

  • Дніпро

  • Полтава

  • Вороніж (Сумщина)

  • Черкаси/р-н

  • Околиці Києва

Тим часом уночі у Львові після прибуття поліції на виклик сталися два вибухи — загинула 23-річна правоохоронниця, ще 15 людям надається медична допомога. Правоохоронці кваліфікували справу як теракт.

7953
