Укрaїнa
1688
1 хв

Росія уночі атакувала Україну: де пролунали вибухи

РФ знову атакувала мирні українські міста серед ночі дронами та ракетами, де-не-де було дуже гучно.

Олена Кузьмич
© ТСН.ua

У ніч проти 24 березня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

  • Шостка

  • Київ

  • Охтирка/р-н (Сумщина)

  • Околиці Харкова

  • Запоріжжя

  • Полтава

  • Суми

  • Тернопільщина

  • Ніжин/р-н

  • Славутич (Чернiгівщина)

  • Херсон

  • Седнів (Чернігівщина)

  • Іванo-Франкiвщина

  • Вiнничина/Хмельниччина

  • Kиївщина

  • Житомирщина

Нагадаємо, що раніше вибух пролунав у багатоповерхівці в Севастополі: є загиблі та постраждалі, пошкоджено десятки квартир

У тимчасово окупованому Севастополі стався потужний вибух у житловому будинку — загинули щонайменше двоє людей, ще четверо зазнали поранень, триває розбір завалів.

