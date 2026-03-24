Росія уночі атакувала Україну: де пролунали вибухи

У ніч проти 24 березня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

Шостка

Київ

Охтирка/р-н (Сумщина)

Околиці Харкова

Запоріжжя

Полтава

Суми

Тернопільщина

Ніжин/р-н

Славутич (Чернiгівщина)

Херсон

Седнів (Чернігівщина)

Іванo-Франкiвщина

Вiнничина/Хмельниччина

Kиївщина

Житомирщина

Нагадаємо, що раніше вибух пролунав у багатоповерхівці в Севастополі: є загиблі та постраждалі, пошкоджено десятки квартир

У тимчасово окупованому Севастополі стався потужний вибух у житловому будинку — загинули щонайменше двоє людей, ще четверо зазнали поранень, триває розбір завалів.