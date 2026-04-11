Росія уночі атакувала Україну: де пролунали вибухи
РФ знову атакувала мирні українські міста серед ночі дронами, де-не-де було дуже гучно.
У ніч проти 11 квітня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Одеса
Шостка (Сумщина)
Київ/околиці
Бровари/р-н
Васищеве (Харківщина).
Нагадаємо, що раніше стався удар БпЛА по Сумах: постраждали 14 людей, серед них підліток і 87-річна жінка