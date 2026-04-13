- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1702
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія уночі атакувала Україну: де пролунали вибухи
РФ знову атакувала мирні українські міста серед ночі дронами, де-не-де було дуже гучно.
У ніч проти 13 квітня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Шостка (Сумщина)
Чернігівський р-н
Дніпропетровщина
Суми
Кропивницький.
Нагадаємо, що понад 12 тисяч абонентів без світла: на Чернігівщині пошкоджено енергооб’єкт через атаку
У Чернігівському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру, без електропостачання залишилися понад 12 тисяч споживачів.