Росія уночі атакувала Україну: де пролунали вибухи

У ніч проти 15 квітня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

Очаків (Миколаївщина) - вибухи

Охтирка (Сумщина)

Ізмаїл (Одещина)

Дніпро

Тростянець (Сумщина)

Черкаси

Мерефа (Харківщина)

Запоріжжя

Канів (Черкащина)

Харків

Біла Церква

Вінниччина

Городня (Чернігівщина)

Чернігів.

Нагадаємо, що у Криму пролунала серія вибухів: повідомляють про знеструмлення та можливе влучання по нафтобазі.

У ніч проти 15 квітня в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи одразу в кількох містах — у частині Армянська зникло світло, також повідомляють про можливий удар по нафтобазі.