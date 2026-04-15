Росія уночі атакувала Україну: де пролунали вибухи
РФ знову атакувала мирні українські міста серед ночі дронами, де-не-де було дуже гучно.
У ніч проти 15 квітня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Очаків (Миколаївщина) - вибухи
Охтирка (Сумщина)
Ізмаїл (Одещина)
Дніпро
Тростянець (Сумщина)
Черкаси
Мерефа (Харківщина)
Запоріжжя
Канів (Черкащина)
Харків
Біла Церква
Вінниччина
Городня (Чернігівщина)
Чернігів.
Нагадаємо, що у Криму пролунала серія вибухів: повідомляють про знеструмлення та можливе влучання по нафтобазі.
У ніч проти 15 квітня в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи одразу в кількох містах — у частині Армянська зникло світло, також повідомляють про можливий удар по нафтобазі.