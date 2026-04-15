Укрaїнa
1232
1 хв

Росія уночі атакувала Україну: де пролунали вибухи

РФ знову атакувала мирні українські міста серед ночі дронами, де-не-де було дуже гучно.

Олена Кузьмич
ППО

ППО / © tsn.ua

У ніч проти 15 квітня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

  • Очаків (Миколаївщина) - вибухи

  • Охтирка (Сумщина)

  • Ізмаїл (Одещина)

  • Дніпро

  • Тростянець (Сумщина)

  • Черкаси

  • Мерефа (Харківщина)

  • Запоріжжя

  • Канів (Черкащина)

  • Харків

  • Біла Церква

  • Вінниччина

  • Городня (Чернігівщина)

  • Чернігів.

Нагадаємо, що у Криму пролунала серія вибухів: повідомляють про знеструмлення та можливе влучання по нафтобазі.

У ніч проти 15 квітня в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи одразу в кількох містах — у частині Армянська зникло світло, також повідомляють про можливий удар по нафтобазі.

