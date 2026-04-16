Росія уночі атакувала Україну: де пролунали вибухи

РФ знову атакувала мирні українські міста серед ночі ракетами та дронами, де-не-де було дуже гучно.

Олена Кузьмич
Ракета / © ТСН.ua

У ніч проти 16 квітня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

  • Дніпро

  • Харків

  • Одеса

  • Чернігівщина

  • Письменне/Васильківка

  • Синельникове (Дніпропетровщина)

  • Київ

  • Кропивницький

  • Черкаси

  • Суми

Нагадаємо, що раніше у Харкові дрон впав на дорогу: пошкоджено будинки і газогін, є постраждалі.

