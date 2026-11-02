Росія вбила двох рятувальників на Запоріжжі: четверо дітей залишилися без батьків

Свічка / © Unsplash

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У Запорізькому районі внаслідок повторного російського удару загинули двоє рятувальників ДСНС, ще двоє зазнали поранень. Загиблим було по 44 роки. Вдома на них чекали дружини та діти.

Про це повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрій Даник.

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За його словами, вранці 2 листопада російські війська атакували навчальний заклад в одному з населених пунктів Запорізького району. На місце прибули рятувальники та поліцейські.

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Через загрозу повторного обстрілу надзвичайники перейшли в укриття, однак окупанти знову вдарили по місцю попереднього влучання.

© ДСНС

© ДСНС

Внаслідок атаки зруйновано спортивну залу та господарську споруду, пошкоджено будівлю навчального закладу. Також знищено пожежно-рятувальний автомобіль.

Що відомо про загиблих рятувальників

Жертвами російської атаки стали Денис Коноваленко та Олексій Сущевський. Обом було по 44 роки.

Денис майже 12 років працював у службі цивільного захисту. Олексій долучився до лав рятувальників 2013 року та понад 13 років служив у пожежно-рятувальних підрозділах Запоріжжя.

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Обидва були відзначені державними нагородами. Денис отримав відзнаку президента України «За оборону України». Олексій мав таку саму відзнаку та медаль «Захиснику Вітчизни».

Без батьків залишилися четверо дітей: 18-річний і 19-річний сини, а також 12-річна та 8-річна доньки.

«Росія забрала життя двох людей, які присвятили себе порятунку інших. Двох колег, побратимів, частину нашої великої рятувальної родини», — наголосив Даник.

Очільник ДСНС висловив співчуття родинам загиблих.

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Двоє поранених рятувальників перебувають у лікарні. На місці російської атаки тривають аварійно-рятувальні роботи.

Росіяни атакували склад у Запоріжжі: спалахнула масштабна пожежа

Нагадаємо, ввечері 1 листопада російські війська завдали авіаудару по складському приміщенню в Запоріжжі. Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа.

Як повідомили в ДСНС, рятувальники ліквідували займання на площі 600 квадратних метрів та не допустили подальшого поширення вогню. За попередніми даними, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Раніше російські війська також атакували торговельний об'єкт у Запоріжжі, внаслідок чого спалахнула пожежа.

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