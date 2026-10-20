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Росія вбила вчительку та її маленьку доньку на Харківщині: що відомо про жертв ворожої атаки
Внаслідок російського удару по Новій Водолазі на Харківщині 19 жовтня загинули вчителька початкових класів Інна Марюхна та її однорічна донечка Ангеліна.
Внаслідок атаки росіян по Новій Водолазі на Харківщині 19 жовтня загинули вчителька місцевого ліцею Інна Марюхна та її однорічна дочка Ангеліна.
Жінка навчала учнів початкових класів, розповіли її колеги з Нововодолазького ліцею №1.
«Жодні слова не здатні передати розпач від цієї непоправної втрати. Важко повірити, що обірвалися два життя, згасли мрії та сподівання, які мали б ще здійснюватися й квітнути.
Інна Марюхна була світлим педагогом, яка відкривала малечі світ знань, навчала перших життєвих кроків і дарувала дітям усе тепло свого серця. Її доброта, щирість та професійність назавжди житимуть у пам’яті колег та вихованців. Страшний біль, що разом із нею пішла і її донечка Ангеліна», — написали в закладі освіти.
Нагадаємо, 19 жовтня російський безпілотник «Герань» влучив по центральному парку в Новій Водолазі. У момент атаки там перебувало багато людей, зокрема родини з дітьми. Через обстріл загинули двоє дітей і четверо дорослих — жінки 28, 34 і 36 років, а також чоловік приблизно 40 років. Убитим дівчатам було 11 та 1 рік. Постраждали ще 15 людей, серед яких — 7 дітей. Серед жертв була 1-річна Ангеліна, яка загинула у власному візочку. Мати дівчинки також отримала поранення і померла згодом у лікарні.
У громаді 20 жовтня оголосили Днем жалоби.