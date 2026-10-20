Росія вбила вчительку та її маленьку доньку на Харківщині: що відомо про жертв ворожої атаки

Інна Марюхна та її однорічна дочка Ангеліна / Фото: Нововодолазький ліцей/Facebook

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Внаслідок атаки росіян по Новій Водолазі на Харківщині 19 жовтня загинули вчителька місцевого ліцею Інна Марюхна та її однорічна дочка Ангеліна.

Жінка навчала учнів початкових класів, розповіли її колеги з Нововодолазького ліцею №1.

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«Жодні слова не здатні передати розпач від цієї непоправної втрати. Важко повірити, що обірвалися два життя, згасли мрії та сподівання, які мали б ще здійснюватися й квітнути.

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Інна Марюхна була світлим педагогом, яка відкривала малечі світ знань, навчала перших життєвих кроків і дарувала дітям усе тепло свого серця. Її доброта, щирість та професійність назавжди житимуть у пам’яті колег та вихованців. Страшний біль, що разом із нею пішла і її донечка Ангеліна», — написали в закладі освіти.

Нагадаємо, 19 жовтня російський безпілотник «Герань» влучив по центральному парку в Новій Водолазі. У момент атаки там перебувало багато людей, зокрема родини з дітьми. Через обстріл загинули двоє дітей і четверо дорослих — жінки 28, 34 і 36 років, а також чоловік приблизно 40 років. Убитим дівчатам було 11 та 1 рік. Постраждали ще 15 людей, серед яких — 7 дітей. Серед жертв була 1-річна Ангеліна, яка загинула у власному візочку. Мати дівчинки також отримала поранення і померла згодом у лікарні.

У громаді 20 жовтня оголосили Днем жалоби.

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