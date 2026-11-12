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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія вдарила по області на заході країни: ціле місто і кілька районів без світла — усі деталі

Нічна атака залишила без світла частину Рівненщини.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Вибухи.

Вибухи. / © Associated Press

Вночі проти 12 листопада російська армія атакувала Рівненську область. Під прицілом були енергетична інфраструктура і житловий сектор.

Що відомо про обстріли регіону на заході — читайте на ТСН.ua.

Очільник обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив, що минулося без жертв і потерпілих. Втім, є «прильоти».

«Важка ніч. Ворог атакував енергетику та житловий сектор», — наголосив чиновник.

Внаслідок атаки виникли відключення світла у населених пунктах Рівненського та Сарненського районів. Зокрема, без електрики залишилось місто Костопіль. За словами Коваля, об’єкти критичної інфраструктури будуть працювати від генераторів.

Нагадаємо, напередодні зранку Росія також атакувала Рівненщину. Вчора під атакою опинилася Костопільська територіальна громада в Рівненському районі — було пошкоджено приватні житлові будинки.

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