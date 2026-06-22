Росія вдарила авіабомбами по українському місту: є поранені

Атака РФ на Сумщину 22 червня / © ДСНС

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Російські війська ввечері 22 червня атакували Суми керованими авіабомбами. Під удар потрапила промислова зона громади.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Атака РФ на Суми 22 червня — що відомо

За попередніми даними, росіяни скинули на околиці міста шість керованих авіабомб (КАБ). Внаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура та одна людина.

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Через обстріл постраждав водій громадського транспорту, який був поруч із місцем вибуху. Пораненого терміново везуть до лікарні.

«Попередньо, ушкодження важкі», — зазначив Олег Григоров.

Наразі на місці працюють відповідні служби, інформація щодо масштабів руйнувань та інших наслідків ворожої атаки уточнюється.

Як повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, через атаку РФ загорівся тролейбус, який перебував поруч із місцем удару. Транспорт повністю згорів. На жаль, отримав важкі травми водій тролейбусу, що рухався без пасажирів.

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«60-річного чоловіка госпіталізовано до медичного закладу у тяжкому стані», — зазначив Артем Кобзар.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, російські військові знову тероризували Запоріжжя «Шахедами», воюючи з приватним сектором. Троє людей загинуло, ще 10 — поранено.

Також анаслідок ракетного удару по Одеській області 21 червня загинула людина, ще троє постраждали.

Нещодавно Росія атакувала Полтавський район — внаслідок влучань є загиблі та понад 10 травмованих.

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