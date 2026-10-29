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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія вдарила авіабомбою по п’ятиповерхівці на Харківщині: під завалами можуть бути люди

Армія РФ ударила авіабомбою по п’ятиповерхівці в Ізюмі на Харківщині.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Вибух

Вибух / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Вдень 29 жовтня Росія вдарила авіабомбою по п’ятиповерхівці в Ізюмі на Харківщині. Будинок частково зруйновано.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За словами голови ОВА, авіабомба влучила просто в житловий будинок і сильно його зруйнувала.

«Влучання зафіксовано у 5-поверхову будівлю з подальшою частковою руйнацією від 1 до 5 поверхів», — повідомив він.

На місці влучання негайно розпочали пошуково-рятувальні роботи. Синєгубов також додав, що внаслідок атаки РФ, за попередніми даними, постраждало 10 осіб, яким наразі надають медичну допомогу.

«Під завалами можуть перебувати люди. Триває пошуково-рятувальна операція», — зазначив він.

Очільник області зазначив, що всі екстрені служби залучені та працюють у посиленому режимі, зокрема на місці події продовжують роботу підрозділи ДСНС, медики й правоохоронці.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, ще раніше російські війська завдали ударів по населених пунктах Харківської області. Внаслідок атак постраждали двоє людей, а пожежі виникли в Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.

Раніше ми писали, що росіяни завдали удару дроном по цивільному пасажирському електропотягу у Дніпрі, внаслідок чого загинуло 14 людей і 13 дістали поранення.

Також вдень 29 жовтня російська армія вдарила по Чернігову. «Приліт» стався по центральній частині міста. Загинули дві 15-річні дівчинки.

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