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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія вдарила авіацією по Сумах: спалахнув тролейбус, є поранені (фото)

Увечері 22 червня російські війська завдали чергового авіаційного удару по Сумах, унаслідок чого постраждали троє людей, а на одній із локацій після влучання загорівся тролейбус.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Суми

Атака на Суми / © ДСНС

За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, російська армія атакувала Суми ввечері 22 червня. Влучання зафіксували одразу на трьох різних локаціях.

На одному з місць удару спалахнула пожежа в тролейбусі. На місце оперативно прибули рятувальники, які ліквідували всі осередки займання.

Росія вдарила авіацією по Сумах: спалахнув тролейбус, є поранені (4 фото)

Атака на Суми_5 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Суми_3 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Суми_4 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Суми_2 / © ДСНС

© ДСНС

Внаслідок атаки поранення отримали троє людей. Їм надається необхідна допомога.

У ДСНС зазначили, що фахівці завершили роботи з ліквідації наслідків обстрілу. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.

Раніше повідомлялося, що на Сумщині 17-річний хлопець підірвався на міні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
30
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