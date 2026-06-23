Росія вдарила авіацією по Сумах: спалахнув тролейбус, є поранені (фото)

Атака на Суми / © ДСНС

Реклама

За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, російська армія атакувала Суми ввечері 22 червня. Влучання зафіксували одразу на трьох різних локаціях.

На одному з місць удару спалахнула пожежа в тролейбусі. На місце оперативно прибули рятувальники, які ліквідували всі осередки займання.

Росія вдарила авіацією по Сумах: спалахнув тролейбус, є поранені (4 фото) © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

Внаслідок атаки поранення отримали троє людей. Їм надається необхідна допомога.

Реклама

У ДСНС зазначили, що фахівці завершили роботи з ліквідації наслідків обстрілу. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.

Раніше повідомлялося, що на Сумщині 17-річний хлопець підірвався на міні.

Новини партнерів