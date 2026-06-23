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Росія вдарила авіацією по Сумах: спалахнув тролейбус, є поранені (фото)
Увечері 22 червня російські війська завдали чергового авіаційного удару по Сумах, унаслідок чого постраждали троє людей, а на одній із локацій після влучання загорівся тролейбус.
За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, російська армія атакувала Суми ввечері 22 червня. Влучання зафіксували одразу на трьох різних локаціях.
На одному з місць удару спалахнула пожежа в тролейбусі. На місце оперативно прибули рятувальники, які ліквідували всі осередки займання.
Росія вдарила авіацією по Сумах: спалахнув тролейбус, є поранені (4 фото)
Внаслідок атаки поранення отримали троє людей. Їм надається необхідна допомога.
У ДСНС зазначили, що фахівці завершили роботи з ліквідації наслідків обстрілу. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.
Раніше повідомлялося, що на Сумщині 17-річний хлопець підірвався на міні.