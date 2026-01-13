- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 160
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія вдарила балістичними ракетами і дронами: що вдалося знищити і які регіони стали цілями
Вночі проти 13 січня армія РФ завдала ракетних ударів по Україні, а також атакувала безпілотниками. Сили ППО знищили 247 повітряних цілей.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
За даними військових, росіяни запустили запустили 18 балістичних “Іскандер-М”/зенітних керованих ракет С-300 із Курської, Брянської, Воронезької областей і Криму. Сім ракет “Іскандер-К” окупанти запустили з Курської та Бєлгородської областей.
Вночі РФ атакувала також 293 ударними БпЛА типу Shahed (200 штук), “Гербера” і безпілотниками інших типів. Дрони летіли з напрямків Курська, Орла, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Качі, що в Криму.
“Удари балістикою противник завдав із чотирьох локацій по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях”, - наголосили ПС.