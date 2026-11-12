Росія вдарила балістикою під Києвом: спалахнула пожежа — перші деталі

Рятувальник / © Associated Press

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Уночі ворог знову завдав комбінованого удару по Київщині — летіли балістичні ракети та ударні безпілотники.

Про наслідки атаки повідомили у КОВА.

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В Обухівському районі пошкоджено та частково зруйновано виробничі й складські приміщення підприємства. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.



«На момент атаки на підприємстві перебували працівники. Після оголошення повітряної тривоги всі залишили територію. Там минулося без постраждалих», — йдеться у повідомленні.



Служби продовжують працювати на місцях, фіксувати наслідки ворожої атаки та встановлювати масштаби пошкоджень.

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«Близько 02 години ночі внаслідок ворожої ракетної атаки відбулося загорання вантажного автомобіля з побутовою хімією біля складських приміщень на вул.Обʼїзній. Водій отримав значні травми голови, ураження ока, руки та стегна. У стані середньої важкості він перебуває у лікарні, надається уся необхідна медична допомога», — додав своєю чергою Ігор Сапожко - міський очільник Броварів.

Під час атаки постраждав водій / © Ігор Сапожко/Facebook

Атака по Україні — останні новини

Сьогодні, 12 листопада, росіяни влучили дроном у девʼятиповерхівку в Соломʼянському районі Києва. Сталося загоряння з третього по шостий поверхи, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Війська Росії вночі у четвер, 12 листопада, атакували Україну балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23/С-400, протикорабельними ракетами Циркон та 123 ударними БпЛА типу Shahed (73 із них — реактивні), Гербера, S8000 Бандероль/Дань-Т та імітаторами Пародія. Внаслідок атаки є влучання на 17 локаціях, а також падіння збитих цілей та уламків — на 18 локаціях.







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