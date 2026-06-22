Росія вдарила балістикою по Одещині: є загиблий, спалахнула масштабна пожежа

Ракета / © ТСН.ua

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Увечері російські війська завдали удару балістичною ракетою «Іскандер» по території сільськогосподарського підприємства в Одеському районі. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще троє дістали поранення.

За інформацією очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, удар припав по одному з аграрних підприємств регіону. Через влучання виникла пожежа — зайнялися автотехніка та ємності з пальним.

Також внаслідок атаки було зруйновано складське приміщення підприємства. За попередніми даними, одна людина загинула на місці, ще троє постраждали. Їхній стан наразі уточнюється.

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На місці російського удару працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. В Одеській обласній військовій адміністрації повідомили, що інформація щодо наслідків атаки ще оновлюється.

Раніше повідомлялося, що російські безпілотники атакували Запоріжжя, пошкодивши об’єкти критичної та промислової інфраструктури, внаслідок чого загинули двоє працівників підприємства.

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