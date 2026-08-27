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Росія вдарила балістикою по Україні: під атакою опинилися кілька міст
Повітряні сили попереджали про загрозу в низці областей.
У ніч проти 27 серпня російські загарбники завдали ударів балістичними ракетами по низці регіонів України.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння оголосили о 02:27 у східних, південних та центральних областях України.
Військові повідомляли про загрозу запусків із території Курської та Брянської областей РФ.
Згодом Повітряні сили попередили про запуски балістичних ракет у напрямку Дніпропетровської, Запорізької та Полтавської областей.
За інформацією моніторингових каналів, під російською атакою опинилися Полтава, Кременчук, Кривий Ріг та Запоріжжя.
Пізніше очільник Кривого Рога Олександр Вілкул підтвердив атаку балістикою на місто.
«Кривий Ріг атаковано двома балістичними ракетами. Можливі ще виходи», — йдеться у повідомленні.
Також інформацію про обстріл підтвердив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
«Полтавщина під атакою! Інформація уточнюється. Перебувайте в безпечних місцях», — заявив голова ОВА.
Раніше повідомлялося, що російські війська увечері 26 серпня атакували Роменську громаду на Сумщині, внаслідок чого загинула 66-річна жінка, ще четверо людей постраждали.
Ми раніше інформували, що російські війська атакували Херсонську ТЕЦ керованою авіабомбою.