- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 802
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія вдарила безпілотниками по Дніпру: з’явилися фото наслідків
Внаслідок масованої атаки у Дніпрі постраждали двоє людей: 59-річна жінка та 67-річний чоловік госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
Вночі Росія спрямувала на Дніпро та область безпілотники.
Внаслідок масованої атаки у Дніпрі постраждали двоє людей. 59-річна жінка та 67-річний чоловік госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА у Telegram.
«Виникли одразу декілька пожеж. Понівечені двоповерхова будівля медіа, транспортне та приватне підприємства, адмінбудівля, СТО, магазини та кіоски, заклад громадського харчування, інфраструктура, 6 багатоквартирних будинків, гаражі, понад 20 авто, ще 3 — знищені», — зазначив тимчасовий очільник Дніпропетровської ОДА Владислав Гайваненко.
У Новоолександрівській громаді Дніпровського району зайнялося на території приватного домоволодіння. У Самарівському та Павлоградському районах пошкоджена інфраструктура.
Нікопольщину російська армія атакувала FPV-дронами та артилерією. Поцілила по райцентру, Покровській і Червоногригорівській громадах.
Оборонці неба знищили в області 33 безпілотники, повідомили в Повітряне командування ЗСУ.
Нагадаємо, у Дніпрі та районі через атаку російських дронів пізно ввечері 17 листопада виникли проблеми з електропостачанням — у деяких районах сильно коливається напруга, мешканцям радять тимчасово вимкнути побутові прилади.