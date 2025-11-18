ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
802
Час на прочитання
1 хв

Росія вдарила безпілотниками по Дніпру: з’явилися фото наслідків

Внаслідок масованої атаки у Дніпрі постраждали двоє людей: 59-річна жінка та 67-річний чоловік госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Наслідки ворожого удару дронами по Дніпропетровщині

Наслідки ворожого удару дронами по Дніпропетровщині / © Дніпропетровська ОДА

Вночі Росія спрямувала на Дніпро та область безпілотники.

Внаслідок масованої атаки у Дніпрі постраждали двоє людей. 59-річна жінка та 67-річний чоловік госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА у Telegram.

«Виникли одразу декілька пожеж. Понівечені двоповерхова будівля медіа, транспортне та приватне підприємства, адмінбудівля, СТО, магазини та кіоски, заклад громадського харчування, інфраструктура, 6 багатоквартирних будинків, гаражі, понад 20 авто, ще 3 — знищені», — зазначив тимчасовий очільник Дніпропетровської ОДА Владислав Гайваненко.

  • У Новоолександрівській громаді Дніпровського району зайнялося на території приватного домоволодіння. У Самарівському та Павлоградському районах пошкоджена інфраструктура.

  • Нікопольщину російська армія атакувала FPV-дронами та артилерією. Поцілила по райцентру, Покровській і Червоногригорівській громадах.

Наслідки ворожого удару дронами по Дніпропетровщині / © Дніпропетровська ОДА

Наслідки ворожого удару дронами по Дніпропетровщині / © Дніпропетровська ОДА

Наслідки ворожого удару дронами по Дніпропетровщині / © Дніпропетровська ОДА

Наслідки ворожого удару дронами по Дніпропетровщині / © Дніпропетровська ОДА

Наслідки ворожого удару дронами по Дніпропетровщині / © Дніпропетровська ОДА

Наслідки ворожого удару дронами по Дніпропетровщині / © Дніпропетровська ОДА

Наслідки ворожого удару дронами по Дніпропетровщині / © Дніпропетровська ОДА

Наслідки ворожого удару дронами по Дніпропетровщині / © Дніпропетровська ОДА

Наслідки ворожого удару дронами по Дніпропетровщині / © Дніпропетровська ОДА

Наслідки ворожого удару дронами по Дніпропетровщині / © Дніпропетровська ОДА

Наслідки ворожого удару дронами по Дніпропетровщині / © Дніпропетровська ОДА

Наслідки ворожого удару дронами по Дніпропетровщині / © Дніпропетровська ОДА

Наслідки ворожого удару дронами по Дніпропетровщині / © Дніпропетровська ОДА

Наслідки ворожого удару дронами по Дніпропетровщині / © Дніпропетровська ОДА

Оборонці неба знищили в області 33 безпілотники, повідомили в Повітряне командування ЗСУ.

Нагадаємо, у Дніпрі та районі через атаку російських дронів пізно ввечері 17 листопада виникли проблеми з електропостачанням — у деяких районах сильно коливається напруга, мешканцям радять тимчасово вимкнути побутові прилади.

Дата публікації
Кількість переглядів
802
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie